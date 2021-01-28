صنع الله يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو

استقبل رئيس المجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم أمس الأربعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو والوفد المرافق له .

كما تم مناقشة عدة جوانب أبرزها المشاكل التي تواجه قطاع النفط في ظل عدم وجود ميزانية تحتاجها المؤسسة لتسيير أعمال قطاع النفط في ليبيا .

وعبر السفير عن امتنان البعثة الأوروبية لدى ليبيا بالموقف الذي اتخذه رئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط , وحرصه على أن تبقى إيرادات النفط بحسابات المؤسسة .

وقال صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط الجهة المسئولة عن إدارة قطاع النفط في الدولة مؤكداََ على ضرورة تجنيبها أي تجاذب سياسي .

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