اقتصاد

صنع الله يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو

تم النشر منذُ 27 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

استقبل رئيس المجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم أمس الأربعاء سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو والوفد المرافق له .

كما تم مناقشة عدة جوانب أبرزها المشاكل التي تواجه قطاع النفط في ظل عدم وجود ميزانية تحتاجها المؤسسة لتسيير أعمال قطاع النفط في ليبيا .

وعبر السفير عن امتنان البعثة الأوروبية لدى ليبيا بالموقف الذي اتخذه رئيس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط , وحرصه على أن تبقى إيرادات النفط بحسابات المؤسسة .

وقال صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط الجهة المسئولة عن إدارة قطاع النفط في الدولة مؤكداََ على ضرورة تجنيبها أي تجاذب سياسي .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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