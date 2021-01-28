بالتفصيل… اخر أسعار الذهب والفضة في ليبيا اليوم الخميس 28 يناير 2021

ننشر فيما يلي أسعار الذهب و الفضة في ليبيا بالسوق الموازي بمختلف المعايير والانواع اليوم الخميس 28 يناير 2021:

اسعار الذهب:

كسر الذهب عيار 18 ب224 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب261.3 دينار

كسر الذهب عيار 22 ب273.7 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب298.6 دينار

سعر الذهب جديد عيار 18 بـ 310 دينار

سعر الذهب جديد عيار 21 بـ 360 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 18 بـ 245 دينار

سعر الذهب مستعمل عيار 21 بـ 290 دينار

اسعار الفضة:

سعر الفضة الكسر من 2.65 دينار على حسب العيار

سعر الفضة جديد من 09 دينار على حسب العيار

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