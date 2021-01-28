فلبين تطالب بصرف مستحقات عمالها في ليبيا بالدولار

طالب القائم بأعمال سفارة الفلبين لدى ليبيا ألمار قاتو الحكومة الليبية بصرف مستحقات أكثر من 20 ألف فلبيني يعملون بقطاع الصحة في البلاد بالدولار الأمريكي نظرا لتغير أسعار الصرف.

وأوضح قاتو خلال لقائه النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق عبدالسلام كاجمان إلى أن 126 ممرضة فلبينية تعمل في ليبيا أصيبت بفيروس كورونا توفيت منهن 6 وقال إن “العمال الفلبينيين استمروا في العمل رغم الظروف الصعبة التي مرت بها ليبيا خلال السنوات الأخيرة وكذلك جائحة كورونا”.

من جهته وعد كاجمان بأن ينظر المجلس الرئاسي ووزارة الصحة في أوضاع الفلبينيين، خاصة لمن عمل أكثر من 30 عاما في ليبيا، بحسب بيان صادر عن مكتب المعلومات والتوثيق التابع لرئاسة وزراء حكومة الوفاق

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