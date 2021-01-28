اقتصاد

“الزويتينة للنفط” تبحث تحسين معامل الاستخلاص لمكامن الشركة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدمت إدارة التخطيط الهندسي بشركة “الزويتينة للنفط” عرضًا مرئيًا لحقل “103 هـ”؛ الذي يحتوي على عدة مكامن، وذلك بحضور أعضاء لجنة الإدارة المختصين من الإدارات الفنّية بالشركة.

وتضمّن العرض، بحث سلوك الآبار المنتجة والحاقنة للمياه وإمكانية تحسينها، وكذلك خطط التقليل من إنتاج المياه المصاحبة، مع زيادة معدلات إنتاج النفط لهذه الآبار، وكذلك تأثيرات إغلاقات الحقول على سلوك الآبار، كما تم استعراض نتائج الآبار التي تم حفرها حديثًا، ومُعدّل الزيادة في النفط من هذه الآبار.

وفي ختام العرض؛ تمت مناقشة التوصيات المعروضة، ووضعها في برنامج تنفيذي بحسب الأولويات وتوفّر الميزانيات لذلك .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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