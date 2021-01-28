“الزويتينة للنفط” تبحث تحسين معامل الاستخلاص لمكامن الشركة

قدمت إدارة التخطيط الهندسي بشركة “الزويتينة للنفط” عرضًا مرئيًا لحقل “103 هـ”؛ الذي يحتوي على عدة مكامن، وذلك بحضور أعضاء لجنة الإدارة المختصين من الإدارات الفنّية بالشركة.

وتضمّن العرض، بحث سلوك الآبار المنتجة والحاقنة للمياه وإمكانية تحسينها، وكذلك خطط التقليل من إنتاج المياه المصاحبة، مع زيادة معدلات إنتاج النفط لهذه الآبار، وكذلك تأثيرات إغلاقات الحقول على سلوك الآبار، كما تم استعراض نتائج الآبار التي تم حفرها حديثًا، ومُعدّل الزيادة في النفط من هذه الآبار.

وفي ختام العرض؛ تمت مناقشة التوصيات المعروضة، ووضعها في برنامج تنفيذي بحسب الأولويات وتوفّر الميزانيات لذلك .

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