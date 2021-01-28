ارتفاع نسبة الباحثين عن العمل بنحو 14% بنهاية 2020

قالت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطني اليوم الخميس، إن أعداد الباحثين عن العمل المسجلين بنهاية العام 2020 ارتفع على نحو 370.293 باحث وباحثة وبنسبة 14%.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن أصحاب الأرقام الوطنية الصحيحة بلغ عددها 279.077، بينما بلغ عدد أصحاب الأرقام الوطنية غير الصحيحة أو غير المطابقة بنحو 91.216.

ويمثل الباحثين الذكور نسبة 43% من العدد الكلى، وتمثل الباحثات الاناث نسبة 57%، وتبلغ نسبة المؤهلين المسجلين 58%، وغير المؤهلين نسبة 42%.

ووفق البيان، صعد عدد الباحثين عن العمل في المنطقة الغربية لنحو 161.083 وهو ما يمثل العدد الأكبر من الباحثين، وسجلت المنطقة الشرقية عدد 94.173 باحث، فيما سجلت المنطقة الوسطى عدد 76.686 باحث، والمنطقة الجنوبية عدد 47.351 باحث.

وأشار البيان إلى أن أعداد الباحثين المسجلة عن العام 2017 بلغت نحو 79.451، والمسجلين خلال العام 2020 نحو 18.867، فيما وصل عدد المسجلين في العام 2020 عدد 15.370، والمسجلين خلال العام 2020 بنحو 256.605 باحث.

يذكر بأن وزارة العمل والتأهيل دعت الباحثين عن العمل في سبتمبر الماضي إلى التسجيل في عدد 109 مكتب في كامل البلاد استجابة لقرار المجلس الرئاسي (567).

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