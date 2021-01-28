مصلحة المطارات تبحث التعاون مع الأمينة العامة للنقل والحركة الأسبانية وشركات حكومية

عقد رئيس مصلحة المطارات أمس الأربعاء وبحضور رئيس قسم الشؤون القنصلية بالسفارة الليبية مدريد اجتماعاً مع الامينة العامة للنقل والحركة وبحضور المدير العام للطيران المدني ورئيس وكالة الأمن الجوي للدولة.

ووفق بيان صادر عن المصلحة، تناول الاجتماع مناقشة إمكانية دعم إسبانيا لليبيا في مجال صناعة المطارات، حيث تم على هامش الاجتماع الاتفاق على إعداد واحالة صورة من مسودة مذكرة تفاهم تحال لوزارة الخارجية يتم فيها تحديد أوجه التعاون بين البلدين في هذا المجال وليتم التوقيع عليها من قبل الجانبين.

وشملت زيارة الوفد الليبي لشركة “أينا” باعتبارها الجهة المعنية بإدارة وتشغيل وتطوير كافة المطارات الإسبانية المدنية التابعة للدولة بما فيها مطار مدريد باراخاس الدولي والتي تم الاتفاق معها على دعم مصلحة المطارات لتطوير هيكلتها الإدارية ومساندتها في إعداد الإدلة والإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة وإعداد برنامج لبناء القدرات والرفع من كفاءة الكوادر البشرية التابعة للمصلحة من خلال التدريب الميداني بالمطارات الإسبانية ونقل المعرفة والخبرة لموظفي المصلحة.

وأشار البيان إلى قيام الوفد بالاجتماع مع شركة “انكو” والتي تعتبر الذراع الاستشاري والتنفيذي للحكومة فيما يتعلق بوضع الخطط التنموية والاستراتيجية لوزارة النقل والتنقل والأجندة الحضرية وباعتبارها الجهة المسؤولة عن تصميم وتطوير البنية التحتية بالمطارات الإسبانية.

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