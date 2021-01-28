“العمل” تُطلق برنامجًا تدريبيًا في بلدية “ترهونة”

يسعى الفريق المكلف من وزارة العمل والتأهيل لإطلاق برنامج تدريبي ببلدية “ترهونة”، حيث أعلنت الوزارة، في بيان لها عبر منصتها الرسمية، أن الفريق المكلف بحث رفقة رئيس المجلس التسييري للبلدية، محمد الكشر، سبل تدريب الباحثين عن العمل وتدريب المرأة بالبلدية وحلحلة كافة المشكلات التي تعرقل إقامة البرامج التدريبية والعمل على معالجتها.

وحضر الاجتماع كل من مدير مكتب العمل والتأهيل بالبلدية فتحي الشيباني، ومدير مكتب دعم وتمكين المرأة بالبلدية نوارة على الحبشي.

وخلال الاجتماع، أشار فريق العمل إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التدريب التي أبرمتها الوزارة مع بعض المنظمات الدولية بهدف التدريب، وذلك من خلال إمكانية تنفيذ جولة تدريبية منها داخل بلدية “ترهونة”.

وخلُص الاجتماع إلى وضع آلية عمل مشتركة بين الوزارة والبلدية لتنفيذ البرامج تدريبية في مجال التدريب المهني وتدريب المرأة خلال الفترة القادمة.

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