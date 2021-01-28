هموم موظفي “سرت للنفط” على طاولة الشركة

تفقد رئيس مجلس الإدارة لشركة سرت للنفط والغاز، مسعـود سليمـان، المواقع التابعة للشركة على خط الغاز شرق طرابلس.

وخلال الجولة، التقى سليمـان المستخدمين العاملين فيه بمختلف الأقسام وناقش معهم احتياجات المكاتب والأقسام المتمثلة في قسم السلامة والأمن الصناعي والمطافئ والصيانة والنقل والترحيل.

كما قام بزيارة محطة التخفيض والقياس التي تُغذي مُجمّع الحديد والصلب ومحطة كهرباء مصراتة المزدوجة بالغاز عن طريق خط الغاز الغربي التابع لإدارة نقل وتزويدات الغاز بالشركة.

إضافة لذلك، أطلع سليمان موسى أعضاء المجلس البلدي مصراتة على خطورة المخالفـات الواقعة على خـط الغاز، وضرورة الحد منها وحلحلتها واضطلاع المجلس البلدي بدوره والعمل على إزالتها، وتوعية المواطن بخطرها وما تشكله من تهديد مباشر لإمدادات الغاز لمحطـة الكهرباء والمصانع الموجود بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية