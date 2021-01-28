اقتصاد الوفاق تصدر تقريراً عن الفروقات في الأسعار خلال 2020

كشف قسم التسويق والأسعار بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق التقرير الخاص بأسعار بيع السلع الأساسية والضرورية بالسوق المحلي بالعاصمة طرابلس خلال الفترة من 1 يناير 2020 ومعدلات التغير بها .

ووفقا للتقرير فهناك انخفاض واستقرار أسعار بعض السلع بالسوق وارتفاع في أسعار سلع أساسية وأسبابها .

ولقد تم التوصل الى المتوسطات الشهرية لأسعار هذه السلع من خلال رصد أسعار بيعها للمستهلك طوال هذه الفتره.

كما أظهر تحليل النتائج انخفاض في المستوى العام للأسعار خلال هذه الفتره في السلع المرصود أسعارها (45.21٪ انخفاض، 52.05٪ ارتفاع، 2.74٪ استقرار) حيث أن الانخفاض في الأسعار يتركز في بعض السلع المستوردة، اما الارتفاع السائد يتركز في اسعار الخضروات والفواكه المنتجه محليا وكذلك بعض اللحوم الحمراء والألبان .

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