الوطنية للنفط تُعلِن استئناف إنتاج حقل الفارغ

أخبار لبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف إنتاج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط اليوم الخميس بعد مرور ما يقارب العام على إقفاله بسبب إقفال الموانئ النفطية.

وأضافت المؤسسة أن شركة الواحة تمكنت من إعادة التشغيل التجريبي عند الساعة 13:30 من ظهر اليوم، بعد أن اضطرت الشركة خلال شهر يناير من السنة الماضية لإقفاله خلال فترة التشغيل التجريبي والتي لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب قفل الموانئ النفطية.

وأوضحت المؤسسة أنه نتيجة لهذه الإغلاقات وتردّي الأوضاع الأمنية غادرت الشركة المقاولة التي تُشّرِف على التشغيل التجريبي لمعمل الغاز الذي لم ينتهي بعد منذ ذلك الحين.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط أنه بعد رفع القوة القاهرة خلال شهر سبتمبر 2020 باشرت شركة الواحة مفاوضات عسيرة مع الشركة المقاولة لإقناعها باستكمال التشغيل التجريبي والعودة إلى الحقل.

وأكدت المؤسسة أنه بعد التوصّل إلى اتفاق وإقناع الشركة المقاولة بالعودة باشرت في الكشف التام على جميع الأوعية والمعدات السطحية، وتم اليوم إعادة التشغيل بنجاح ووصل إجمالي الإنتاج إلى 140 م ق م/ي.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط أنه سيتم ضخ 80 م ق م إلى محطة كهرباء السرير لتشغيل وحدتي توليد الطاقة الكهربائية لتساهم في رفع المعاناة عن المواطنين وخفض تكلفة التشغيل باستخدام الغاز الطبيعي وإيقاف التزويد بالوقود السائل الذي يكلف خزينة الدولة أموالًا طائلة.