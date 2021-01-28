المؤسسة الوطنية للنفط تُعلِن عن استئناف الإنتاج بحقل الفارغ

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن استئناف إنتاج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة اليوم الخميس، بعد مرور ما يقارب العام على إقفاله بسبب إغلاق المواني النفطية خلال شهر يناير سنة 2020.

وقالت المؤسسة في بيان لها، بأن الواحة تمكّنت من إعادة التشغيل التجريبي عند ظهر اليوم، بعد أن اضطرت الشركة خلال شهر يناير من السنة الماضية لإقفاله خلال فترة التشغيل التجريبي والتي لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب قفل المواني النفطية.

وأشار البيان إلى أنه نتيجة لهذه الإغلاقات وتردّي الأوضاع الأمنية غادرت الشركة المقاولة التي تُشّرِف على التشغيل التجريبي لمعمل الغاز الذي لم ينتهي بعد منذ ذلك الحين، وبعد رفع القوى القاهرة خلال شهر سبتمبر 2020 باشرت شركة الواحة مفاوضات عسيرة مع الشركة المقاولة لاقناعها باستكمال التشغيل التجريبي والعودة إلى الحقل حيث تم التوصّل إلى اتفاق واقناعهم بالعودة.

ووصل إجمالي الإنتاج إلى 140 م ق م/ي. والجدير بالذكر أنه سيتم ضخ 80 م ق م إلى محطة كهرباء السرير لتشغيل وحدتي توليد الطاقة الكهربائية لتساهم في رفع المعاناة عن المواطنين و خفض تكلفة التشغيل باستخدام الغاز الطبيعي وإيقاف التزويد بالوقود السائل الذي يكلف خزينة الدولة أموالاً طائلة، بحسب البيان.

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