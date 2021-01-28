اقتصاد

صنع الله: يجب أن تكون منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام

تم النشر منذُ 46 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يجب أن تكون منطقة البحر الأبيض المتوسط منطقة سلام ، لتبادل التعاون الاقتصادي بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف صنع الله خلال لقاءه سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنطونيو أن أي تأثيرات في ليبيا ستلقي بظلالها على أوروبا والعكس، ومنها على سبيل المثال الهجرة غير الشرعية، وتهريب المحروقات، وغيرها من الجوانب الهامة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أنه يتحتّم على المجتمع الدولي خاصةً دول الاتحاد الأوروبي لقربها الجغرافي تقديم الدعم اللازم لإعادة الاستقرار إلى ليبيا، لأنه باستقرارها دون أدنى شك ستستقر الدول الأوروبية.

وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية للنفط هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة قطاع النفط بالدولة الليبية، وهو المصدر الوحيد للدخل في البلاد.

وشدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط على ضرورة تحييد المؤسسة الوطنية للنفط عن أي تجاذبات سياسية كمؤسسة سيادية تهم كل الليبيين.

 وأشار إلى أنه تم الاحتفاظ بالأموال في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي لضمان استخدامها في بناء ليبيا وخدمةً لشعبها وعدم ذهابها إلى اللصوص.

الوسوم

#الاتحاد_الأوروبي #صنع_الله الوطنية_للنفط منطقة_سلام

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • مش عارفين شن تقول انت يا مصطفي صنع الله : هل انت في وعيك او أنك منوم مغناطيسيا او مخدرينك ..!!!
    كيف اوروبا تقبل بالسلام اذا كانت اوروبا متهمة ليبيا بالارهاب ..!!!
    هما الى الان لم يعترفوا بجريمة ضد الشعب الليبي قصف مدن وتخريب جامعات وقصف مدنيين وتلويث الساهل والتربة الزراعية – الي أمس فقط قامت مجموعة من الهندسة الجيولوجية بتحليل التربة والمياه في ليبيا ووجدوا تسب عالية من الترسبات الكيمياءية الغير قابلة للذوبان والمعادن الكيمياءية والنووية وسببت حالات عديدة فأمراض السرطانات لسكان العديد من المناطق – حتى الثروة البحرية قامت جرافات أوروبية بالصيد فالسؤال الليبية وجرفت مءات الاميال من المزارع المرجانية الي هي موطن تكاثر الإسماك فالساحل البيبي ودمرتها تدميرا …!!!!
    وطبعا إغلاق الطيران المدني الليبي ومتعه من الهبوط فالمطارات الأوروبية – هذا دليل على ان الأوروبين لا يريدون التعاون مع الدولة الليبية ولا يحترمون اي قوانين ليبية بل يتعدون على الدول وثرواتها ولا يتركون الا الفضلات المسمومة والدمار من خلفهم فقط . حتى امريكا هذا الأسبوع برءاسة بايدن وقعت قرار بمنع اي تنقيب على التقط والغاز لجميع شركاتهم – بسبب الثلوث الازدواجي الي سبب في اختفاء الحياة البرية تماما في بعض الدول وإعاقات للحوامل والشباب وتشوهات للمواليد بسبب هذه الكارثة الي سببتها المصانع والشركات النفطية .

    رد

  • – مش عارفين شن تقول انت يا مصطفي صنع الله : هل انت في وعيك او أنك منوم مغناطيسيا او مخدرينك ..!!!
    كيف اوروبا تقبل بالسلام اذا كانت اوروبا متهمة ليبيا بالارهاب ..!!!
    هما الى الان لم يعترفوا بجريمة ضد الشعب الليبي قصف مدن وتخريب جامعات وقصف مدنيين وتلويث الساهل والتربة الزراعية – الي أمس فقط قامت مجموعة من الهندسة الجيولوجية بتحليل التربة والمياه في ليبيا ووجدوا نسب عالية من الترسبات الكيمياءية الغير قابلة للذوبان والمعادن الكيمياءية والنووية وسببت حالات عديدة من امراض السرطانات لسكان العديد من المناطق – حتى الثروة البحرية قامت جرافات أوروبية بالصيد فالسواحل الليبية وجرفت مءات الاميال من المزارع المرجانية الي هي موطن تكاثر الإسماك فالساحل البيبي ودمرتها تدميرا …!!!!
    وطبعا إغلاق الطيران المدني الليبي ومتعه من الهبوط فالمطارات الأوروبية – هذا دليل على ان الأوروبين لا يريدون التعاون مع الدولة الليبية ولا يحترمون اي قوانين ليبية بل يتعدون على الدول وثرواتها ولا يتركون الا الفضلات المسمومة والدمار من خلفهم فقط . حتى امريكا هذا الأسبوع برءاسة بايدن وقعت قرار بمنع اي تنقيب على التقط والغاز لجميع شركاتهم – بسبب الثلوث الازدواجي الي سبب في اختفاء الحياة البرية تماما في بعض الدول وإعاقات للحوامل والشباب وتشوهات للمواليد بسبب هذه الكارثة الي سببتها المصانع والشركات النفطية .

    رد