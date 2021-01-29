اقتصاد

“الاقتصاد”: أسعار بعض السلع انخفضت بنسبة 45%

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر قسم التسويق والأسعار بوزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة “الوفاق”، تقريره الخاص، الذي تناول فيه فروقات أسعار بيع السلع الأساسية.

وبيّن التقرير حركة بيع السلع الأساسية والضرورية بالسوق المحلي بطرابلس خلال عام 2020، ومعدلات التغير فيها، إضافةً إلى انخفاض بعضها واستقرار بعضها الآخر، كما رصد التقرير أيضًا أسعار بيعها للمستهلك طوال تلك الفترة.

وبحسب التقرير، فإن هناك انخفاضًا في المستوى العام للأسعار، والسلع المرصود سعرها، وتمثلت نسبة الانخفاض في 45.21٪، وتمثلت نسبة الارتفاع في 52.05٪، بينما تمثلت نسبة الاستقرار في 2.74٪، إذ يتركز الانخفاض في بعض السلع المستوردة، أما الارتفاع السائد فيتركز في أسعار الخضروات والفواكه المُنتجة محليًا، وكذلك بعض اللحوم الحمراء والألبان.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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