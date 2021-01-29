رئيس شركة سرت لإنتاج النفط يُحّذر البلدي مصراتة من استمرار المخالفات بخط الغاز

سرت 29 يناير 2021 (وال)-حذّر رئيس شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان، المجــلس البلـــدي مصـراتــة من خطورة المخالفــات الواقعة على خــط الغاز والحد منها وحلحلتها.

ودعا رئيس الشركة البلدي مصراتة إلى ضرورة اضطلاع بدوره؛ والعمل على إزالة المخالفات وتوعية المواطن بخطرها، وما تشكله من تهديد مُباشر لإمدادات الغاز لمحطــة الكهربــاء والمصانــع الموجودة بالمدينـــة.

وقالت الشركة -في بيان -إن تحذيرات رئيس الشركة جاءت بعيد زيارته رفقة وفد لمكاتب الشركة في مدينة مصراتة، ولقاءه المستخدمين بمختلف الأقسام، للوقوف على احتياجات المكاتب. (وال- سرت) ر ت

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