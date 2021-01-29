اقتصاد

حركة تجارية نشِطة بميناء طرابلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رست في ميناء طرابلس عدد من السفن التجارية، التي تحمل على متنها نحو 15 ألف طن من الإسمنت السائب.

وبحسب أحدث نشرة صادرة عن الشركة الليبية للموانئ؛ فقد رست السفينة “ليبتس ستار” التابعة للوكيل الملاحي “النيل”، على الرصيف رقم “15”، وعلى متنها 10,959 طنًا من الإسمنت السائب.

واستقبل الميناء السفينة “إيه كي سّوف”، التابعة للوكيل الملاحي “الأجنحة”، وعلى متنها أربعة آلاف طن من الإسمنت السائب.

وأظهرت البيانات رُسّو السفينة “أن أس نيفيلا”، التابعة للوكيل الملاحي “العامر”، وعلى متنها 2,883 من الرخام.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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