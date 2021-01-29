حركة تجارية نشِطة بميناء طرابلس

رست في ميناء طرابلس عدد من السفن التجارية، التي تحمل على متنها نحو 15 ألف طن من الإسمنت السائب.

وبحسب أحدث نشرة صادرة عن الشركة الليبية للموانئ؛ فقد رست السفينة “ليبتس ستار” التابعة للوكيل الملاحي “النيل”، على الرصيف رقم “15”، وعلى متنها 10,959 طنًا من الإسمنت السائب.

واستقبل الميناء السفينة “إيه كي سّوف”، التابعة للوكيل الملاحي “الأجنحة”، وعلى متنها أربعة آلاف طن من الإسمنت السائب.

وأظهرت البيانات رُسّو السفينة “أن أس نيفيلا”، التابعة للوكيل الملاحي “العامر”، وعلى متنها 2,883 من الرخام.

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