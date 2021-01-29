معيتيق يبحث في موسكو مستجدات الحوار الليبي وعودة الشركات الروسية

التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم الجمعه، بالعاصمة الروسية موسكو وزير خارجية روسيا سيرغي لافرورف، حيث تركز اللقاء على مستجدات الحوار الليبي وعودة الشركات الروسية للبلاد.

ووفق بيان صادر عن رئاسة الوزراء بطرابلس، استعرض اللقاء التطورات الأخيرة على الساحة الليبية ومناقشة مستجدات الحوار التي ترعاه الامم المتحدة من خلال لجنة الحوار المنعقد في تونس ونتائج لجنة 5+5 وابدى الطرفان دعمهما للجنة 5+5 لجهودهم وحثهم على استمرار عقد اجتماعاتهم لتسوية.

وأشار البيان إلى اللقاء الذي حضره نائب وزير الخارجية ميخائل بوغدانوف ناقش أيضا برامج الحكومة لتحريك المشروعات المتوقفة والتطلع بأن تلعب الشركات روسية دور كبير لهذه المشرعات.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الروسي أمله في التوصل إلى حل شامل باعتبار أن الوقت الحالي أكثر ما يكون للتوصل إلى حلول وحكومة موحدة وطنية تحظى بدعم اقليمي ودولي وأن المجتمع الدولي لن يكون إلا داعم للحلول التي يرتضيها الليبييون.

اللقاء

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