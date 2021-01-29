“الوطنية للنفط” تبحث تطوير الحقول مع “توتال” الفرنسية

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع لله، مع المدير التنفيذي لشركة “توتال” للاستكشاف والإنتاج بليبيا، نقص الميزانيات وتأثيرها على برامج تطوير الحقول.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع عُقد بمقر المؤسسة وحضره عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج، حيثُ ناقش المجتمعون تأثير نقص الميزانيات لجلب قطع الغيار الضرورية وإجراء الصيانة اللازمة لخطوط نقل النفط الخام والمعدات السطحية.

وشهد الاجتماع بحث جلب الطاقات المتجدّدة واستخدامها بمعظم الحقول والمواقع النفطية، والاستفادة من خبرة شركة “توتال” الفرنسية، نظرًا لما تمتلكه من أحدث التقنيات بهذا المجال، واستعمالها لتطوير الصناعة النفطية الليبية.

وتضمّن الاجتماع خطط المؤسسة وشركة “توتال” لتطوير الحقول الجديدة بشركتيْ “الواحة والمبروك”، وذلك لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات للدخل ودعم الاقتصاد الوطني.

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