سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 29 يناير 2021 من السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 29 يناير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم الجمعة 29-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :

الدولار:

5.380 بيع

5.375 شراء

الدولار حوالة تركيا=5.36 دينار

دولار بشيك الوحدة =6.05 دينار

اليورو :

6.530 بيع

6.490 شراء

الجنية الإسترليني 7.30 دينار

الليرة التركية 0.73 دينار

الدينار التونسي 2.01 دينار

الجنية المصري 0.35 دينار

الدينار الاردني 7.65 دينار

كسر الذهب عيار 18 ب228 دينار

كسر الذهب عيار 21 ب266 دينار

كسر الذهب عيار 24 ب304 دينار

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