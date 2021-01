تركيا تفتح باب التعاون التكنولوجي مع شركات «ماسك»

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه أصدر تعليمات للتنسيق مع إيلون ماسك، مؤسس شركتي “سبيس إكس” و”تيسلا” الأمريكيتين، لفتح أبواب التعاون التكنولوجي.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، عقب صلاة الجمعة في إسطنبول، وبعد يوم من الاتصال الهاتفي مع ماسك.

وأشار أردوغان إلى إجرائه اتصالا هاتفيا مع ماسك، الخميس، قائلا: “بحثنا إمكانيات العمل المشترك، ولمتابعة ذلك كلفت أحدهم وسيكون على تواصل دائم مع إلون ماسك”.

ونقلت وكالة “الأناضول” عن أردوغان قوله، إنه التقى ماسك في المجمع الرئاسي بأنقرة، وأنهم تعاونوا معه في القضايا المتعلقة بأبحاث الفضاء، في إشارة إلى إطلاق شركة “سبيس إكس” للقمر الصناعي التركي السابع “توركسات 5A” إلى مداره، في 8 يناير الجاري.

ونقل أردوغان عن ماسك، الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم، قوله: “أعمل كثيرا، وعندما أعمل كثيرا أربح”.

كما أعرب أردوغان عن شعوره بالأمل لانخفاض عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في تركيا مؤخرا.

وقال: “ثمة تطورات سلبية تتعلق بالطفرة الجديدة لفيروس كورونا عبر العالم، إلا أنني أثق بأننا سنتجاوزها”.

يُشار إلى أن “تيسلا” هي شركة للسيارات الكهربائية، أما “سبيس إكس” فتختص بصناعات هندسة الطيران والفضاء الجوي والرحلات الفضائية.

وفي وقت سابق، أوضح أردوغان أنه بحث مع ماسك التعاون في مختلف المجالات، وخاصة تكنولوجيا الفضاء بين مؤسسات القطاع العام والخاص في تركيا وشركة ماسك.

وأضاف أردوغان: “سنواصل متابعة التطورات في بلادنا والعالم في مجال التكنولوجيا عن كثب، ودعم كل خطوة يتم اتخاذها في هذا المجال، من أجل جلب النفع لشعبنا”.

وإيلون ماسك هو ‏ رجل أعمال كندي، حاصل على الجنسية الأمريكية ولد في جنوب أفريقيا، وهو مستثمر، مهندس ومخترع، ومؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي، والمصمم الأول فيها، والمؤسس المساعد لمصانع تيسلا موتورز ومديرها التنفيذي والمهندس المنتج فيها، كما شارك بتأسيس شركة التداول النقدي الشهيرة باي بال، ورئيس مجلس إدارة شركة سولار سيتي.

