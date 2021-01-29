وزارة العمل تبحث توطين التدريب ببلدية باطن الجيل

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة “الوفاق”، المهدي الأمين، مع عميد بلدية باطن الجبل؛ توطين التدريب بالبلدية.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع بديوان الوزارة، تمخض عن التأكيد على أهمية تدريب الباحثين عن العمل في مجالات رفع الكفاءة والتدريب المهني، وتدريب المرأة، وذوي الإعاقة، وإمكانية استخدام أحد مراكز دعم المرأة بالبلدية في عملية التدريب كمرحلة أولى على أن يتم التعاقد مع الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني كمرحلة ثانية للاستعانة بأحد مقرات المراكز المهنية المتوسطة الواقعة في نطاق البلدية للتدريب.

وشارك في الاجتماع، مدير مكتب العمل والتأهيل باطن الجبل وعضو المكتب بباطن الجبل، وعن الوزارة مدير إدارة التدريب الوظيفي، ومدير إدارة التكوين والتدريب المهني المكلف، ومدير مكتب الشؤون ومدير مكتب الإعلام والتواصل.

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