لجنة ربط المعاشات بالضمان الاجتماعي تُسوي عدد من ملفات المتقاعدين

أعلنت لجنة ربط المعاشات بصندوق الضمان الاجتماعي اليوم الجمعة، تسوية عدد من ملفات المعاشات عقب اجتماع اللجنة أمس الخميس لغرض تسويتها حسابياً ودراستها.

وأوضح الصندوق في بيان، بأن الاجتماع اعتمد المحضر الثاني بربط عدد 43 معاش جديد، وإعادة ربط 4 معاشات، وتأجيل 5 ملفات لغرض استكمال البيانات من مستحقيها.

وتختص لجنة ربط المعاشات بربط المعاشات الضمانية، وذلك بعد استلام ملفات المعاشات الضمانية التي تمت تسويتها من قسم المعاشات والمنافع ووحدات المعاشات والمنافع بالمكاتب. كما تختص اللجنة أيضا باحتساب مدة الخدمة، والنظر في تسلسل المرتبات أو الدخول وإعادة النظر في إجراءات التسوية حسابياً.

يُشار إلى أن اللجنة التي يترأسها مدير الفرع وبعضوية ثمان أعضاء، تعقد اجتماعها مرتين كل أسبوع على الأقل بحسب عدد الملفات، وتختتم هذه اللجنة حوصلة اجتماعاتها الشهرية في الخامس والعشرين من كل شهر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية