إدارة مطار بنينا تتوقع استكمال مشروع إنشاء صالة ركاب مع نهاية 2021

توقعت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي أمس الخميس، استكمال مشروع إنشاء صالة ركاب في المطار مع نهاية العام الجاري 2021.

وأوضحت الإدارة في بيان، بأن مشروع إنشاء صالة الركاب ستنفذ بالنظام الاستثماري B.O.T بموجب العقد الموقع بين الحكومة الليبية ممثلة في الهيئة العامة للمواصلات والنقل ومصرف التجارة والتنمية.

وكانت الإدارة أقامت ورشة عمل بخصوص المشروع حيث تم عرض التصاميم والخرائط المُعدة من المكتب الاستشاري اللبناني بمشاركة مدير عام مطار بنينا الدولي ورئيس مصلحة المطارات ومدير إدارة الطيران بهيئة المواصلات.

وأشار البيان إلى أن العمل جاري منذ فترة ولازال مستمراً في مرحلة البُنية التحتية، فيما أكدت الإدارة على ضرورة التعاون الجاد والمُثمر وتكاثف الجهود لإنهاء المشروع في وقته المحدد له بنهاية العام الحالي.

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