المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس تعلن عودة الإنتاج لحقل الفارغ بعد توقفه لعام

طرابلس 28 يناير 2021 (وال)- أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، عن استأنف إنتاج حقل الفارغ التابع لشركة الواحة للنفط، بعد مرور ما يقارب العام على إقفاله، ووصول إجمالي الإنتاج إلى (140) م ق م/ي.

هذا وتمكنت شركة الواحة من إعادة التشغيل التجريبي عند الساعة (13:30) من ظهر اليوم الخميس، بعد أن اضطرت الشركة خلال شهر يناير الماضي، لإقفاله خلال فترة التشغيل التجريبي، والتي لم تتجاوز الثلاثة أشهر بسبب قفل المواني النفطية.

ونتيجة لهذه الإغلاقات فقد غادرت الشركة المقاولة التي تشرف على التشغيل التجريبي لمعمل الغاز الذي لم ينتهي بعد، وبعد رفع القوى القاهرة خلال سبتمبر 2020، باشرت شركة الواحة مفاوضات عسيرة مع الشركة المقاولة، لإقناعها باستكمال التشغيل التجريبي والعودة إلى الحقل، وبعد التوصل إلى اتفاق وإقناعها بالعودة، باشرت في الكشف التام على جميع الأوعية والمعدات السطحية.

والجدير بالذكر، إنه سيتم ضخ (80) م ق م إلى محطة كهرباء السرير، لتشغيل وحدتي توليد الطاقة الكهربائية، لتساهم في رفع المعاناة عن المواطنين، وخفض تكلفة التشغيل باستخدام الغاز الطبيعي، وإيقاف التزويد بالوقود السائل الذي يكلف أموالا طائلة. (وال- طرابلس) س خ/ ر ت

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