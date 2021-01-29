اقتصاد

المصرف الزراعي يبحث تسديد أقساط قروض الفلاحين والمربين

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انتظم اجتماع لمدراء الإدارات والأقسام بمقر فرع المصرف الزراعي قصر بن غشير لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالأقساط الواجب تحصيلها من أصحاب القروض الزراعية

وتوصل الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة التنسيق مع الفلاحين والمربين المترتب عليهم سداد أقساط ولم يتم سدادها في المواعيد المحددة وإبلاغ أصحاب القروض بضرورة مراجعة المصرف وتسديد الأقساط المستحقة.

وكان المصرف الزراعي قد قدم ما قيمته 36 مليون دينار على شكل قروض للفلاحين ومربي الدواجن والمواشي، فيما تبقى مشكلة تسديد الأقساط التي يواجهها المصرف الآن عائقا أمام استمرار العمل بالشكل المطلوب كما بات يهدد بإيقاف العمل في المصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك