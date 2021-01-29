المصرف الزراعي يبحث تسديد أقساط قروض الفلاحين والمربين

انتظم اجتماع لمدراء الإدارات والأقسام بمقر فرع المصرف الزراعي قصر بن غشير لمناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالأقساط الواجب تحصيلها من أصحاب القروض الزراعية

وتوصل الاجتماع إلى التأكيد على ضرورة التنسيق مع الفلاحين والمربين المترتب عليهم سداد أقساط ولم يتم سدادها في المواعيد المحددة وإبلاغ أصحاب القروض بضرورة مراجعة المصرف وتسديد الأقساط المستحقة.

وكان المصرف الزراعي قد قدم ما قيمته 36 مليون دينار على شكل قروض للفلاحين ومربي الدواجن والمواشي، فيما تبقى مشكلة تسديد الأقساط التي يواجهها المصرف الآن عائقا أمام استمرار العمل بالشكل المطلوب كما بات يهدد بإيقاف العمل في المصرف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية