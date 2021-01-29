تراجع سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار في تعامـلات الجمعة

أكد تاجر عملة للمشهد الليبي اليوم الجمعة أن سعر صرف الدولار بالسوق الموازي سجل تراجعاً مقابل الدينار الليبي، حيث سجل مساء اليوم 5.36.75 بينما كان يسجل ظهر اليوم 5.38 دينارا.

كما سجلت حوالة تركيا تراجعها إلى 5.34 دينار، وسجل صك الوحدة تراجعه إلى 6 دينار.

وبحسب التاجر فقد استقر سعر اليورو مساء اليوم 6.53 ديناراً وهو ذات السعر الذي سجله صباح اليوم.

وفيما يلي اخر الاسعار/

الدولار=5.36.75 دينار

دولار حواله تركيا=5.34 دينار

دولار بشيك الوحدة =6.00 دينار

اليورو=6.51 دينار

الباوند =7.34 دينار

الدينار التونسي = 2.01 دينار

الجنية المصري = 0.35 دينار

الذهب الكسر عيار 18 بـ 228 دينار

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