خاص: “المركزي” يعمم ويوقع قرار منح المصارف قروض بقيمة 5 مليار ..ويوضح اتفاقيات هامة

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً عن توقيع وتعميم قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بشأن منح المصارف التجارية 5 مليار كقرض .

حيث تم الاتفاق بين مجلس إدارة المركزي حول ضوابط محافظ المركزي بطرابلس ضمن قرار مجلس الإدارة الأول لسنة 2021، والذي يتضمن البند السابع والذي ينص على التزام مركزي البيضاء بضبط أرصدة المصارف التجارية عند الرصيد الحالي بعد خصم قيمة القرض الممنوح للمصارف حيث جرى التعديل على هذه البند وفقاً لمصدرنا والذي تمت النقاشات عليها والخلافات .

ووفقاً للمركزي فإن الدعم سيصل في القريب العاجل إلى المصارف التجارية وستباشر جميعها بيع النقد الأجنبي .

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