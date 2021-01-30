خسائر السياحة الدولية قرابة 1.3 تريليون دولار في عام 2020

قدّرت منظمة السياحة العالمية خسائر إيرادات قطاع السياحة الدولية بنحو 1.3 تريليون دولار في عام 2020، ووصفته بأنه “أسوأ عام في تاريخ السياحة”.

وأوضحت المنظمة، فى تقرير أصدرته اليوم، إن الإيرادات المفقودة العام الماضي بلغت “أكثر من 11 ضعف الخسائر المسجلة خلال الأزمة الاقتصادية العالمية لعام 2009″، محذرة من أن ما بين 100 مليون و 120 مليون وظيفة سياحية في خطر، وفقا لـ”فوربس” النسخة العربية.

وذكرت منظمة السياحة العالمية، أن الوافدين من السياح الدوليين انخفضوا بمليار سائح أو 74% خلال العام الماضي وأن آسيا هي الأكثر تضرراً.

واختارت المنظمة عنوان تقريرها “أسوأ سنة في تاريخ السياحة”، وإنه على الرغم من الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2009، إلا أن أعداد الوافدين الدوليين انخفض بنسبة 4%.

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