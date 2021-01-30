اقتصاد

شركة نيسان تعلن العمل على المحركات الكهربائية

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة نيسان موتور اليابانية لصناعة السيارات، أن كل الطرز الجديدة التي ستقدمها في الأسواق الرئيسية، بدءا من العقد المقبل ستعمل بمحركات كهربائية كجزء من جهود الشركة للوصول بالسيارات التي تنتجها إلى صفر عوادم كربونية بحلول .2050.

وأوضحت الشركة، أنها ستواصل الابتكار في مجال البطاريات بما في ذلك البطاريات الصلبة للسيارات الكهربائية مع استمرار تطوير تكنولوجيا الطاقة الإلكترونية للسيارات لتحقيق أقصى كفاءة

ووفقا لموقع “أوتوموتيف نيوز المتخصص في موضوعات السيارات” ذكر الرئيس التنفيذي لشركة نيسان ماكوتو أوشيدا بالقول، “نحن مصرون على المساعدة في إيجاد مجتمع خال من الانبعاثات الكربونية وتسريع الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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