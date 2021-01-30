اقتصاد

“التجارة والتنمية” يستعدّ لإنشاء صالة ركاب بمطار بنينا

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قدّمت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي، خلال اجتماع مُوسّع، مُقترح لإنشاء صالة ركاب بالمطار، وذلك عن طريق عقد الاستثمار الموقع بين الحكومة الليبية ومصرف التجارة والتنمية.

وفي بيان نشرته الإدارة عبر منصتها الرسمية؛ توقّعت أن يتم استكمال مشروع إنشاء الصالة مع نهاية العام الجاري، وخلال الاجتماع ناقش الحضور كافة جوانب المشروع، وعرض التصاميم والخرائط المُعدّة من قبل المكتب الاستشاري اللبناني، كما تم التأكيد على ضرورة البدء في تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن.

وشارك في هذا العرض، رئيس مصلحة المطارات ومدير عام مطار بنينا الدولي، ومدير إدارة الطيران بالهيئة العامة للمواصلات، ومدير إدارة المشروعات الهندسية بالمصلحة، ورؤساء الأقسام المختصة بإدارة المشروعات، ومدير مكتب الأمن والسلامة بالمصلحة، ممثلين عن الحكومة الليبية والهيئة العامة للمواصلات، ومدير عام مصرف التجارة والتنمية ومدير المشروع والمهندسين المنفذين للمشروع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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