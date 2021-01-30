“التجارة والتنمية” يستعدّ لإنشاء صالة ركاب بمطار بنينا

قدّمت إدارة مطار بنينا الدولي في بنغازي، خلال اجتماع مُوسّع، مُقترح لإنشاء صالة ركاب بالمطار، وذلك عن طريق عقد الاستثمار الموقع بين الحكومة الليبية ومصرف التجارة والتنمية.

وفي بيان نشرته الإدارة عبر منصتها الرسمية؛ توقّعت أن يتم استكمال مشروع إنشاء الصالة مع نهاية العام الجاري، وخلال الاجتماع ناقش الحضور كافة جوانب المشروع، وعرض التصاميم والخرائط المُعدّة من قبل المكتب الاستشاري اللبناني، كما تم التأكيد على ضرورة البدء في تنفيذ هذا المشروع في أسرع وقت ممكن.

وشارك في هذا العرض، رئيس مصلحة المطارات ومدير عام مطار بنينا الدولي، ومدير إدارة الطيران بالهيئة العامة للمواصلات، ومدير إدارة المشروعات الهندسية بالمصلحة، ورؤساء الأقسام المختصة بإدارة المشروعات، ومدير مكتب الأمن والسلامة بالمصلحة، ممثلين عن الحكومة الليبية والهيئة العامة للمواصلات، ومدير عام مصرف التجارة والتنمية ومدير المشروع والمهندسين المنفذين للمشروع.

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