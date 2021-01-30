“الواحة” تُناقش وضع الميزانيات لمشروعات العام الحالي

اطّلع رئيس لجنة الملاك بشركة “الواحة للنفط والغاز”، خليفة عبد الصادق، مع ممثل الشريك الأجنبي بالشركة، على كافة المشروعات التي تم إنجازها خلال عام 2020.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع عقد بمقر الشركة، نوقشت فيه المقترحات وخُطط الدعم للعام الحالي، إضافة إلى متابعة سير عمل المشروعات الكُبرى مثل، مشروع “جالو 3″، وحقل “الفارغ” بالمرحلة الثانية، وإعادة تأهيل حقل “الظهرة” وعودته للإنتاج، إضافة إلى اقتراح الميزانيات اللازمة لذلك.

وحضر الاجتماع، رئيس لجنة الإدارة بالشركة نوري الصيد، وعضو لجنة الإدارة، وكافة الإدارات الفنية بالشركة.

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