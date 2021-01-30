أسبوع حاسم للاقتصاد الليبي.. و”218″ تنفرد بالتفاصيل

أسبوعٌ حاسمٌ بكل المقاييس ينتظر المشهد الاقتصادي في ليبيا، وفقًا للمعطيات وما تحصلت عليه “218” من معلومات حصرية حول إعداد ميزانية عام 2021 والتفاهمات المُصاحبة برعاية الأمم المتحدة، أبرزها حل أزمة المُقاصة المُستمرّة منذ عام 2016.

ومن المُنتظر عرض تفاصيل ميزانية عام 2021 على المجلس الرئاسي، مطلع هذا الأسبوع، واعتمادها، إذ أكد المصدر ذاته أن الميزانية ستتراوح بين 70 و75 مليار دينار، بالإضافة إلى مُخصّصات ملف ميزانية الطوارئ.

وخلال هذا الأسبوع، رجّح مصدر مُطّلع لقناة “218” على اجتماعات مجلس إدارة المصرف المركزي الموحدة برعاية أممية، وبمُشاركة ممثلين عن البنك وصندوق النقد الدوليين؛ أن تتوسع الحوارات حول منظومة المقاصة المغلقة عن بعض المصارف منذ عام 2014، وأن تظهر ملامح الاتفاق حول فتح المنظومة، بعد كسر جمود الانقسام وآلية تمويل بند المرتبات.

من جانبه، قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، في منشور عبر “فيس بوك”؛ فإن قيمة الاعتمادات التي منحت للتجار وأصحاب الشركات قد بلغت المليار دولار ومن المنتظر أن تُسجّل ملياري دولار، أي ما يعادل نحو 11مليار دينار، خلال الأيام المقبلة.

كل هذه الأجندات تبقى رهينةً سلامة الوضع العام واستمرار ضخّ النفط؛ لضمان تنفيذ خطوات مراحل الإصلاح التي اعتبرها البعض غير مُجدية حتى اللحظة، إذ لم تنعكس إيجابيات سعر الصرف الجديد للدولار على المواطنين بشكل إيجابي، باستثناء توافر السيولة في بعض المصارف بشكل جزئي، والتي صاحبها ارتفاعٌ كبيرٌ في الأسعار.

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