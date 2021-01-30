يسعى مصرف الوحدة بالتعاون مع شركة مسارات لتقنية المعلومات إلى تحديث تطبيق “موبي كاش” الخاص بالتجار لتوفير مزايا جديدة لزبائنه ومواكبة التطور التقني.



وأوضحت رئيس قسم التسويق بشركة مسارات مزود الخدمة لمصرف الوحدة “أسماء عطاءالله” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن الإصدار الثاني من تطبيق “موبي كاش” يحمل عددًا من المزايا والوظائف من بينها الدفع بتقنية QR code وقراءة الرمز من خلال تطبيق “الوحدة موبايل” لدى الزبائن، وإمكانية الاسترجاع عند نقاط البيع الخاصة بالتاجر.



وأضافت بأن التحديث الجديد للتطبيق يُمَكّن من تحديد مكان النشاط التجاري للتاجر، مما يسهل على الزبائن التعرف على نقاط البيع الخاصة بالخدمة.

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