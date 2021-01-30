انخفاض جماعي.. سعر الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 30 يناير 2021 بالسوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم السبت 30 يناير 2021 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
وفيما يلي اخر اسعار العملات في ليبيا اليوم السبت 30-1-2021 وفقا لمتداولون في الحلقة سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس :
الدولار :
ب5.330 بيع في زليتن
ب5.325 شراء
ب5.320 بيع في طرابلس
ب5.315 شراء
الدولار حوالة تركيا=5.30 دينار
دولار بشيك الوحدة =6.00 دينار
اليورو = 6.43 دينار
الجنية الإسترليني 7.24 دينار
الليرة التركية 0.74 دينار
الدينار التونسي 1.97 دينار
الجنية المصري 0.34 دينار
الدينار الاردني 7.45 دينار
كسر الذهب عيار 18 ب221 دينار
كسر الذهب عيار 21 ب257.83 دينار
كسر الذهب عيار 24 ب294.6 دينار
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