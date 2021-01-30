“العمل” تقيّم الخطة التدريبية لموظفي الوزارة والمكاتب العامة

قيّم مدير مكتب وزير العمل والتأهيل، عماد الزروق، مع مدير إدارة الموارد البشرية حمدي المسلاتي، وموظفي الإدارة، الخطة التدريبية لموظفي الوزارة والمكاتب العامة.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوّسع عُقد بديوان الوزارة، شهد تقييم الخطة التدريبية لموظفي الوزارة للعام المنصرم 2020، حيثُ طرح المجتمعون تفاصيل وبنود الخطة التدريبية للعام الحالي 2021.

وخلال الاجتماع، استعرض الحاضرون كافة العراقيل التي حالت دون تنفيذ خطة تدريب موظفي الوزارة والمكاتب التابعة لها، كما تم بحثُ تفاصيل الخطة التدريبية للعام الحالي ومجالاتها والمراكز التي ستُنفّذ فيها.

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