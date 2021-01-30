خروج الوحدة الخامسة لمحطة توليد شمال بنغازي عن العمل

بنغازي 30 يناير 2021 (وال) – أعلنت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية، اليوم السبت، خروج الوحدة الخامسة لمحطة توليد شمال بنغازي بحمل “130 م وات” عن العمل ولمدة أسبوع كامل وذلك بحسب تعليمات الشركة المصنعة “الألمانية سيمنس” بعد وصول الساعات التشغيلية إلى 1000 ساعة .

وأشار المكتب الإعلامي للشركة في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك” إلى أن المهندسين والفنيين بمحطة الشمال قاموا بإجراء الكشف على الريش المتضررة وغرفة الاحتراق .

يُذكر أن الوحدة الخامسة تجاوزت عدد الساعات التشغيلية المسوح بها ومن المنتظر إجراء العمرة الجسيمة لها في شهر مارس القادم . (وال – بنغازي)

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