وزارة الاقتصاد تباشر توزيع الدقيق على المخابز

بنغازي 30 يناير 2021 (وال) – باشرت وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة الليبية، اليوم السبت، توزيع الدقيق على المخابز، وذلك بمقر مخاز السلع التموينية بمنطقة قنفودة ببنغازي.

وجاء ذلك في اجتماع عقد بمقر ديوان وزارة الاقتصاد ببنغازي، ترأسه وزير الاقتصاد، منير عصر، بحضور رئيس مجلس إدارة صندوق موازنة الأسعار، محمد أبو القاسم.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على توزيع السلع الأساسية، ودعا الاجتماع إلى ضرورة توريد دفعة من مادة دقيق المخابز والسلع الأساسية، “الأرز وزيت الطهي، والطماطم، والسكر”، وتوزيعها على الجمعيات الاستهلاكية خلال الأسبوع المقبل.

يشار إلى أن الاجتماع حضره وكيل عام وزارة الاقتصاد، سهيل عبدالمطلوب، وعبدالمنعم السعيطي، عن غرفة التجارة والصناعة بنغازي، ومراقبي الاقتصاد، ورئيس مجلس إدارة شركة الجودة الفائقة، فرج خليفة. (وال – بنغازي)

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