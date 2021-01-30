ميناء بنغازي يستقبل “31” ألف طن متري من “النافتا”

بنغازي 30 يناير 2021 (وال) – وصلت إلى أرصفة ميناء بنغازي البحري، ناقلةُ وقودٍ، تحمل على متنها آلاف الأطنان من “النافتا”.

وذكر موقع قناة 218 الإخباري، إن الناقلة تحمل على متنها 31 ألف طن متري من “النافتا” قادمةً من اليونان.

وفي وقت سابق، وصلت سفينة نقل السيارات “قراند نابولي”، التابعة للوكيل الملاحي شركة “ميار ليبيا”، وعلى متنها 733 سيارة، قادمةً من السوق الأوروبية، إلى جانب وصول سفينة نقل الحاويات “أس سافينجا”، التابعة للوكيل الملاحي “أمواج ليبيا”، وعلى متنها 264 حاوية بضائع وسلع متنوعة. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال