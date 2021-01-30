بعد تعافيه.. “الزويتينة” يُصدّر مليوني برميل إلى الصين

كشف مصدر ملاحي، في تصريح خاص لقناة “218”، اليوم السبت، تفاصيل شحنات النفط التي ستصدر من ميناء الزويتينة النفطي بعد عودته للتصدير.

وكانت عمليات شحن النفط تعطّلت الأسبوع الماضي في الميناء بسبب اعتصام أفراد حرس المنشآت النفطية وسوء حالة الطقس، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها.

وقال المصدر الملاحي إن ناقلتي نفط تستعدان لشحن مليوني برميل من ميناء الزويتينة خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث ستشحن الناقلة FRUEd مليون برميل وستكون وجهتها الصين، بينما ستشحن الناقلة ECO BEVERLY HILLECO ووجهتها ايضا الصين.

ويعد السوق الآسيوية المستورِد الثاني للنفط الليبي بعد أوروبا خلال عامي 2019 -2020 وفقا لتصنيف موقع IHS Markit المتخصص في تحليل البيانات الاقتصادية، وجاءت إيطاليا أولا بمتوسط صادرات قدره 330 ألف برميل، بينما جاءت إسبانيا ثانية بمتوسط يومي 160 ألف برميل.

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