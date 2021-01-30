خاص: “البيباص يكشف لصدى مستجدات موعد وصول لقاح كورونا … ويقول: الكمية المتعاقد عليها ستغطي فقط 20‎%‎ من اجمالي عدد السكان !

كشف مدير الإدارة العامة لتقييم أداء القطاع العام بديوان المحاسبة “عبد الرزاق البيباص” في تصريح حصري وخاص لصحيفة صدى الاقتصادية عن مستجدات وصول لقاح كورونا .

حيث قال البيباص أنه من المتوقع وصوله بشهر مارس ويحتاج بنية تحتية للحلقة الباردة لأن اللقاح يحتاج 72 درجة تحت الصفر وهذا غير متوفر الآن .

وتابع البيباص بالقول: أن سياسة الحكومة في مجابهة الجائحة يكتنفها التخبط واستفراد اللجنة العلمية الاستشارية بكل مايتعلق بجائحة كورونا ، وتملص باقي اللجان المشكلة كاللجنة العليا ووزارة الصحة وكل الأطراف ذات العلاقة من مسئوولياتها سيضعف من الجهود التي تبذل لمجابهة الجائحة .

وقال “البيباص” في كل الأحوال الكمية المتعاقد عليها لاتغطي إلا 20‎%‎ فقط من عدد السكان والمستهدفين بها الأطقم الطبية والفئات الهشة كالاختطار فقط بمعنى الاحتراز واستمرار التدابير الوقائية كالكمامة ولاتعولوا علي التطعيمة خلال النصف الأول من هذه السنة لأن الكمية جداً محدودة وقد لاتغطي كل المستهدفين من الفئات التي ذكرت .

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