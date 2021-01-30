خاص:بقرض من المركزي… تعرف على تفاصيل تمويل مرتبات يناير وفبراير عن 2021

علمت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً تفاصيل الاتفاق على صرف مرتبات شهري يناير وفبراير عن سنة 2021 .

حيث قالت مصادرنا أن ما حدث هو الاتفاق على منح قرض حسن لتمويل المرتبات عن شهري يناير وفبراير من البنك المركزي ، على أن يتم استرجاع هذه القيمة بعد شهرين من إيرادات النفط .

حيث عقد بخصوص هذا الأمر سلسلة اجتماعات تضم مجموعة العمل الاقتصادية ووزيري المالية بالوفاق والليبية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ومحافظ مركزي البيضاء وعدد من المسؤولين الدوليين .

وكانت مصادر صدى قد أكدت الأمس على الاتفاق رسمياً على منح بعض المصارف قروض بقيمة 5 مليار ، لمباشرة جميعها بيع النقد الأجنبي .

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