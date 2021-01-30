اقتصاد

بعد تراجع كبير انقلاب جديد.. تعرف على اخر اسعار الدولار والعملات الاجنبية بالسوق السوداء

تم النشر منذُ 19 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أكد تاجر عملة للمشهد الليبي اليوم السبت أن سعر صرف الدولار بالسوق الموازي سجل ارتفاعاً مقابل الدينار الليبي، حيث سجل مساء اليوم 5.31 بينما كان يسجل ظهر اليوم 5.26 دينارا.

كما سجلت حوالة تركيا مساء اليوم 5.29 دينار، فيما سجل صك الوحدة تراجعه إلى 5.85 دينار.

وبحسب التاجر فقد استقر سعر اليورو مساء اليوم 6.40 ديناراً فيما سجل صباح اليوم 5.36 دينار.

وفيما يلي اخر الاسعار/
الدولار=5.31 دينار
دولار حواله تركيا=5.29 دينار
دولار بشيك الوحدة =5.85 دينار
اليورو=6.40 دينار
الباوند =7.20 دينار
الدينار التونسي = 1.97 دينار
الجنية المصري = 0.34 دينار
الذهب الكسر عيار 18 بـ 219 دينار

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عن مصدر الخبر

المشهد

المشهد

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك