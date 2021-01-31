بعد الحريقة وخليج سرت .. حرس المنشآت بالزنتان يهدد بإقفال الحقول

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

هدد حرس المنشآت النفطية بالجنوب الغربي الزنتان بإقفال جميع الحقول إذا لم يتم تنفيذ مطالبهم المتمثلة في صرف العلاوة الحقلية وجميع المستحقات المالية من مصاريف ونثريات.

وتضمنت المطالب أيضا، بحسب بيان مرئي لحرس المنشآت النفطية، صرف أرقام عسكرية للأفراد المنضمين بعقود لحرس المنشآت النفطية، وتسوية أوضاعهم المالية والترقيات المتأخرة، بالإضافة إلى تفعيل التأمين الصحي لجميع الأفراد منتسب حرس المنشآت النفطية.

وأدانوا بشدة ما وصفوه بـ”التهميش” وخصم العلاوة الحقلية دون مبرر أو قرار رسمي من أي جهة معنية مختصة، مؤكدين أنهم يعملون في ظل قلة الإمكانيات والظروف الصعبة، حيث لم يسجل أي خرق أمني بإقفال أو تخريب، وفقا للبيان.

وقبل أيام، أمهل منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية الفرع الغربي مصفاة الزواية، جهات الاختصاص، أسبوعًا لتنفيذ مطالبهم، مُهددين بغلق المصفاة حال عدم تنفيذها.

وتضمنت مطالبهم أيضًا، استرجاع مستحقاتهم، وصرف ألقاب عسكرية، والتأمين الصحي عليهم.

واستنكروا خصم علاوة الحقلية من قبل وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري، كما أعربوا عن رفضهم التهميش والإقصاء منذ فترة طويلة.

وفي السياق ذاته، أعلن منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية بالحريقة طبرق، إيقاف تصدير النفط، بعد فشل محاولات عودة صرف رواتبهم كاملة دون نقصان.