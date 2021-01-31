إل جي تُسجّل أرباحًا قياسية 6 أضعاف بالعام الماضي

سجّلت شركة إل جي، أرباحًا قياسية في الربع الرابع من 2020 مقارنة بالعام الذي سبقه، وبلغت كل من المبيعات والربح التشغيلي أعلى مستوياتهما على الإطلاق في تاريخ الشركة، بفضل أداء وحدة الأجهزة المنزلية وحلول الهواء (إتش أند إيه).

وبحسب “فوربس” النسخة العربية، فإن أرباح الشركة التشغيلية ارتفعت بمقدار 6 أضعاف إلى 650.2 مليار وون (581.3 مليون دولار) في الربع الأخير من العام الماضي. وزادت مبيعاتها بنسبة 16.9% على أساس سنوي لتصل إلى 18.7 تريليون وون (16.7 مليار دولار) في نفس الفترة، وهو أفضل أداء ربع سنوي للشركة على الإطلاق.

وأوضحت الشركة، إن ارتفاع المبيعات في كل من كوريا الجنوبية وأميركا الشمالية وأوروبا وكذلك تحسين إدارة التكاليف، ساهمتا في تحقيق صافي أرباح أعمالها الرئيسية.

كشفت إل جي، أنها سجلت صافي ربح يصل إلى 262.3 مليار وون (233 مليون دولار) في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الثاني، متحولة من صافي خسارة بلغ 849.8 مليار وون (759 مليون دولار) في 2019.

وارتفع صافي ربح الشركة 10 أضعاف إلى 2 تريليون وون (1.7 مليار دولار) للعام 2020 بأكمله، وحققت الأرباح التشغيلية نموًا بنسبة 31.1% على أساس سنوي لتصل إلى 3.2 تريليونات وون (2.8 مليار دولار)، بينما سجلت مبيعاتها ارتفاعا بنسبة 1.5% على أساس سنوي لتبلغ 63.2 تريليون وون (5.6 مليار دولار).

كما سجّلت وحدة “إتش & إيه” مبيعات بلغت 5.54 تريليونات وون ( نحو 5 مليارات دولار)، ارتفاعًا بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق، في حين ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى أكثر من الضعف لتبلغ 299.6 مليار وون (267 مليون دولار) في الربع الثالث.

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