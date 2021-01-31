الوطنية للنفط تبحث مع “توتال” تطوير الحقول الجديدة وزيادة الإنتاج

أخبار ليبيا24

بحث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله مع المدير التنفيذي لشركة توتال للاستكشاف والإنتاج بليبيا باسكال برينت تطوير الحقول الجديدة واستخدامات الطاقات المتجدّدة بقطاع النفط.

ونوقش خلال الاجتماع الميزانيات وتأثيرها على برامج تطوير الحقول والحاجة الماسة لهذه الميزانيات لجلب قطع الغيار الضرورية وإجراء الصيانة اللازمة لخطوط نقل النفط الخام والمعدات السطحية.

واستعرض أيضًا خطط المؤسسة وتوتال لتطوير الحقول الجديدة بشركتي الواحة والمبروك وذلك لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات للدخل ودعم الاقتصاد الوطني.

كما تطرق إلى الاستفادة من خبرة شركة توتال الفرنسية ولما تمتلكه من أحدث التقنيات بهذا المجال واستعمالها لتطوير الصناعة النفطية الليبية، إضافة لكيفية جلب الطاقات المتجدّدة واستخدامها بمعظم الحقول والمواقع النفطية.