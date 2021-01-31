اقتصاد

الواحة للنفط لـ218: نستعد لتشغيل حقل الظهرة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف قسم الإعلام في شركة الواحة للنفط في تصريح لـ218 عن قرب تشغيل حقل الظهرة، بعدما تمكن الفريق الفني المحلي من تهيئة وصيانة بعض محطات النفط الخام والمعدات السطحية.

وقال المصدر ذاته إن المستخدمين تمكنوا من صيانة المحطة “بي أل واحد” التي باتت جاهزة للإنتاج، ومن المتوقع أن تتم صيانة باقي الآبار ودخولها على خطوط الإنتاج قريبا.

وأضاف قسم الإعلام أن العاملين تمكنوا من إنجاز مهام مصاحبة لتعزيز البنية التحتية. بقيادة رئيس الفريق صلاح مرعي وسط إشادة من مجلس الإدارة تزامنا مع غياب العناصر الأجنبية بسبب تفشي فيروس كورونا، وعمل الفريق المكون من 22 عنصرا على إنشاء مبنى للإدارة ومقرا للسكن مزودا بكافة الخدمات والمرافق.

وتجدر الإشارة إلى أن حقل الظهرة توقف عن العمل منذ عام 2014 بسبب الأضرار التي طالت بنيته التحتية نتيجة الاعتداءات والحروب المتكررة ما نتج عنه دمار ملحقاته بشكل كبير.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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