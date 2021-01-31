اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (31-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاحد 31 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .
وشهدت العملات الدولية البارزة تراجعاً لسعر الدولار الامريكي و اليورو بشكل طفيف و ارتفاع طفيف للجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي.
وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد 31 يناير 2021 :
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.461 د.ل
|4.4721 د.ل
|4.4498 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.4138 د.ل
|5.4273 د.ل
|5.4003 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|6.1151 د.ل
|6.1304 د.ل
|6.0998 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.4915 د.ل
|3.5003 د.ل
|3.4828 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.41 د.ل
|3.4185 د.ل
|3.4014 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.0106 د.ل
|5.0231 د.ل
|4.9981 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.5332 د.ل
|0.5346 د.ل
|0.5319 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.5208 د.ل
|0.5221 د.ل
|0.5195 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.7278 د.ل
|0.7297 د.ل
|0.726 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|4.26 د.ل
|4.27 د.ل
|4.25 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.1893 د.ل
|1.1923 د.ل
|1.1864 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2145 د.ل
|1.2176 د.ل
|1.2115 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.6512 د.ل
|1.6553 د.ل
|1.647 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.336 د.ل
|0.337 د.ل
|0.335 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4986 د.ل
|0.4998 د.ل
|0.4973 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.25 د.ل
|1.25 د.ل
|1.24 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0083 د.ل
|0.0083 د.ل
|0.0082 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.589 د.ل
|0.589 د.ل
|0.589 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.6105 د.ل
|0.612 د.ل
|0.6089 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.694 د.ل
|0.6957 د.ل
|0.6922 د.ل
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