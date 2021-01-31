اسعار بيع وشراء العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم (31-1-2021)

نشر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس اسعار العملات الاجنبية في ليبيا في نشرة جديدة اليوم الاحد 31 يناير 2021، ضمن التسعيرة الجديدة لسعر صرف العملة في ليبيا .

وشهدت العملات الدولية البارزة تراجعاً لسعر الدولار الامريكي و اليورو بشكل طفيف و ارتفاع طفيف للجنية الاسترليني مقابل الدينار الليبي.

وفيما يلي جدول يوضح اسعار العملات الاجنبية من مصرف ليبيا المركزي اليوم الاحد 31 يناير 2021 :

العملة الوحدة متوسط بيع شراء الدولار الأمريكي دولار واحد 4.461 د‫.‬ل 4.4721 د‫.‬ل 4.4498 د‫.‬ل اليورو يورو واحد 5.4138 د‫.‬ل 5.4273 د‫.‬ل 5.4003 د‫.‬ل الجنيه الاسترليني جنيه واحد 6.1151 د‫.‬ل 6.1304 د‫.‬ل 6.0998 د‫.‬ل الدولار الكندي دولار واحد 3.4915 د‫.‬ل 3.5003 د‫.‬ل 3.4828 د‫.‬ل الدولار الاسترالي دولار واحد 3.41 د‫.‬ل 3.4185 د‫.‬ل 3.4014 د‫.‬ل الفرنك السويسري فرنك واحد 5.0106 د‫.‬ل 5.0231 د‫.‬ل 4.9981 د‫.‬ل الكرونر السويدي كرونر واحد 0.5332 د‫.‬ل 0.5346 د‫.‬ل 0.5319 د‫.‬ل الكرونر النرويجي كرونر واحد 0.5208 د‫.‬ل 0.5221 د‫.‬ل 0.5195 د‫.‬ل الكرونر الدنمركي كرونر واحد 0.7278 د‫.‬ل 0.7297 د‫.‬ل 0.726 د‫.‬ل الين الياباني 100 ين 4.26 د‫.‬ل 4.27 د‫.‬ل 4.25 د‫.‬ل الريال السعودي ريال واحد 1.1893 د‫.‬ل 1.1923 د‫.‬ل 1.1864 د‫.‬ل الدرهم الاماراتي درهم واحد 1.2145 د‫.‬ل 1.2176 د‫.‬ل 1.2115 د‫.‬ل الدينار التونسي دينار واحد 1.6512 د‫.‬ل 1.6553 د‫.‬ل 1.647 د‫.‬ل الدينار الجزائري 10 دينار 0.336 د‫.‬ل 0.337 د‫.‬ل 0.335 د‫.‬ل الدرهم المغربي درهم واحد 0.4986 د‫.‬ل 0.4998 د‫.‬ل 0.4973 د‫.‬ل اوقية موريتانية 100 اوقية 1.25 د‫.‬ل 1.25 د‫.‬ل 1.24 د‫.‬ل فرنك افريقي فرنـك 0.0083 د‫.‬ل 0.0083 د‫.‬ل 0.0082 د‫.‬ل الروبل الروسي 10 روبل 0.589 د‫.‬ل 0.589 د‫.‬ل 0.589 د‫.‬ل الليرة التركية ليـرة 0.6105 د‫.‬ل 0.612 د‫.‬ل 0.6089 د‫.‬ل الايوان الصيني إيوان واحد 0.694 د‫.‬ل 0.6957 د‫.‬ل 0.6922 د‫.‬ل

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