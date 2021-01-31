وزارة العمل تبحث في إعادة تنظيم شؤون سوق العمل

ناقش مديرا إدارتي التفتيش العمالي والسلامة المهنية عبد الناصر الرويمي، ومحمد برواطة، جملة من القرارات التي تخص تنظيم شؤون سوق العمل.

وخلُص الاجتماع الذي عقد في ديوان الوزارة إلى إعلان عام 2021 عاما للتشغيل ودعم وتطوير العمل المهني وتشغيل الشباب، وكذلك تدريبهم وتمكينهم من المهن الفنية والمهنية ودمجهم بسوق العمل.

وفي وقت سابق، قيّم مدير مكتب وزير العمل والتأهيل، عماد الزروق، مع مدير إدارة الموارد البشرية حمدي المسلاتي، وموظفي الإدارة، الخطة التدريبية لموظفي الوزارة والمكاتب العامة، إضافة لبحث كافة العراقيل التي حالت دون تنفيذ خطة تدريب موظفي الوزارة والمكاتب التابعة لها، كما تم بحثُ تفاصيل الخطة التدريبية للعام الحالي ومجالاتها والمراكز التي ستُنفّذ فيها.

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