وزارة العمل: زيادة 20% التي أقرها الرئاسي لن تكون ضمن مرتبات يناير

نقلت وزارة العمل والتأهيل عن مصدر بوزارة المالية قوله، إن مرتبات شهر يناير لن تتضمن زيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي.

وأكد المصدر الذي وصفته الوزارة بالمسؤول بوزارة المالية، أن مرتبات شهر يناير للعاملين في القطاعات الإدارية ستصرف بدون متغيرات، ولن تتضمن نسبة الزيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي بداية من يناير الجاري.

وأضاف المصدر ذاته أن المرتبات المجهزة لشهر بناير ستكون، وفقا لما صرف في شهر ديسمبر الماضي، متوقعا عدم تنفيذ قرار الزيادة أيضا لمرتبات شهري فبراير ومارس.

وكان المجلس الرئاسي قد أقر بموجب القرار رقم 15 نهاية ديسمبر الماضي، زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العاملة بالدولة بنسبة 20%من قيمة المرتب الإجمالي، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري.

وأرجع الرئاسي الزيادة إلى ما سماها، إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار