مصدر بمالية الوفاق: مرتبات يناير لن تتضمن زيادة 20%

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أكدت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق أن مرتبات “يناير” لن تتضمن نسبة الزيادة 20% التي أقرها المجلس الرئاسي بداية من يناير الجاري.

وأضافت الوزارة نقلًا عن مصدر مسؤول بوزارة المالية في حكومة الوفاق أن مرتبات شهر يناير للعاملين في القطاعات الإدارية ستصرف بدون متغيرات.

وأوضحت الوزارة أن المرتبات جهزت لشهر يناير وفقا لما صرف في شهر ديسمبر الماضي، متوقعة ألا ينفذ قرار الزيادة أيضا لمرتبات شهري فبراير ومارس.

وكان المجلس الرئاسي أقر في 30 ديسمبر الماضي 2020 زيادة مرتبات العاملين في الوحدات الإدارية العامة بالدولة بنسبة 20% من قيمة المرتب الإجمالي، اعتبارًا من الأول من يناير الجاري، وذلك في إطار إجراءات معالجة الآثار المترتبة على قرار مصرف ليبيا المركزي توحيد سعر صرف الدينار.