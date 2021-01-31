اقتصاد

مساعٍ ليبية لتعزيز التعاون التجاري مع غرفة التجارة الأوكرانية

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ناقش نائب رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، ناصر أبو جلال رفقة ممثل غرف التجارة والصناعة الأوكرانية العربي الكيالي، تفعيل التعاون المشترك بين الغرفتين.

كما تضمن الاجتماع الذي شارك فيه، المدير العام للغرفة، ومدير إدارة العلاقات والتعاون، وضع آليات مناسبة لإنشاء مجلس أعمال ليبي أوكراني مشترك ليكون اللبنة الصلبة والأساس المتين للتعاون المشترك في المستقبل، بحسب بيان الغرفة.

وفي وقت سابق، وقّعت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بطرابلس، مع هيئة الخدمات التسويقية بمؤسسات الأعمال الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في إندونيسيا، خطاب نوايا؛ لتطوير الاتصال وبناء قدرات مؤسسات الأعمال.

وبحسب بيان الغرفة؛ فإن هذه الاتفاقية تتضمن تعزيز أنشطة التعاون التجاري والفني بمؤسسات الأعمال الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المعارض والمؤتمرات الاقتصادية بكافة الوسائل المتاحة للمنتجات المستهدفة في البلدين كليهما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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